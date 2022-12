Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Dienstag, 20. Dezember 2022, gegen 4.00 Uhr, wurde ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Hinnenkamper Straße gemeldet. Zuvor war die 31-jährige Autofahrerin aus Damme von Vörden kommend in Richtung Damme unterwegs und verlor nach bisherigen Erkenntnissen in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Pkw, geriet auf den Seitenstreifen und prallte dort mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen mehrfach und blieb auf einem angrenzenden Feld liegen. Die Autofahrerin wurde dabei aus dem Auto geschleudert. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Bakum - Einbruchsdiebstahl von Betriebsgelände

Von Freitag, 16. Dezember 2022, 13.00 Uhr bis Montag, 19. Dezember 2022, 07.00 Uhr, brachen unbekannte Personen in der Klemens-Hoping-Straße in ein Betriebsgelände ein. Anschließend wurden von diversen dort abgestellten Traktoren und Arbeitsmaschinen elektronische Bauteile und Bedienelemente entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.:04446-95971-0) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 19. Dezember 2022, um 16.10 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Lohne auf der Brinkstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein entsprechender Drogenvortest bestätigte schließlich den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Fahren trotz bestehendem Fahrverbot

Am Montag, 19. Dezember 2022, um 17.15 Uhr, fuhr ein 48-jähriger Autofahrer aus Lohne auf der Lindenstraße, obwohl gegen ihn ein Fahrverbot besteht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Betriebserlaubnis erloschen

Am Montag, 19. Dezember 2022, 21.50 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Vechta auf dem Visbeker Damm, obwohl am Fahrzeug bauartliche Veränderungen in Form von Fahrwerksfedern und eine vom Serienabstand abweichende Rad-/Reifenkombination ohne kombinierte Abnahme vorgenommen wurden. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Montag, 19. Dezember 2022, um 4.45 Uhr befuhr ein 39-jähriger Autofahrer aus Dinklage die Clemens-August-Straße in Fahrtrichtung Lange Straße. Aufgrund überfrierender Nässe verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem Verkehrsschild, welches daraufhin die Scheibe eines leerstehenden Geschäftshauses beschädigte. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 18. Dezember 2022, 22.15 Uhr und Montag, 19. Dezember 2022, 6.30 Uhr, prallte eine bislang unbekannte Person mit einem Auto gegen einen Stromverteilerkasten in der Friedrich-Taphorn-Straße. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich mutmaßlich um einen Audi. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 16. Dezember 2022, 17.10 Uhr beabsichtigte ein 71-jähriger Autofahrer aus Vechta von einem Grundstück an der Oldenburger Straße auf die Straße aufzubiegen und kollidierte mit einer von rechts kommenden, 16-jährigen Jugendlichen aus Goldenstedt, die den Radweg mit einem E-Scooter befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die 16-Jährige leicht verletzt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 19. Dezember 2022, um 4.30 Uhr, fuhr eine unbekannte Person mit einem Kraftfahrzeug vermutlich auf dem Wiesenweg aus Richtung Sanderstraße und kam beim Abbiegen nach rechts in eine Stichstraße auf eisglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte die Person gegen eine Grundstücksmauer und ein Gartentor und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Montag, 19. Dezember 2022, gegen 17.00 Uhr befuhren ein 75-Jähriger aus Holdorf und eine 49-Jährige aus Damme die Dammer Straße mit ihren Pkws in Richtung Ortsausgang. Der 75-Jährige beabsichtige nach links abzubiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der nachfolgenden 49-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Neuenkirchen-Vörden - Parkplatz mit Öl verunreinigt

Ein Parkplatz eines Sonderpostenmarktes an der Holdorfer Straße wurde am Montag, 19. Dezember 2022, zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr, durch eine größere Menge Öl verunreinigt. Das Öl erstreckte sich über ca. 300 qm und der Parkplatz musste teilweise gesperrt werden, damit die Gefahrenstelle gereinigt werden konnte. Die unbekannte Person fuhr offensichtlich mit einem defekten Fahrzeug von der Holdorfer Straße bis zur Vördener Straße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta