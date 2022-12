Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Versuchter Einbruch

Zwischen Sonntag, den 18. Dezember 2022, gegen 09.00 Uhr und Montag, den 19. Dezember 2022, um 14.30 Uh brachen bislang unbekannte Personen in ein leerstehendes Wohnhaus am Grünen Hof ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung vor Bankgebäude

Am Sonntag, den 18. Dezember 2022, gegen 01.40 Uhr beschädigten bislang unbekannte Personen das Kartenlesegerät vor einer Bankfiliale an der Langen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 19. Dezember 2022, gegen 07.30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Bremen mit seiner Sattelzugmaschine die Müggenbergstraße. Als er nach rechts in die Königstraße abbiegen wollte, schwenkte der Auflieger der Zugmaschine zu weit aus, gelangte in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Dessen Fahrer, ein 81-jähriger Mann aus Barßel erlitt leichte Verletzungen.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 13. Dezember 2022, gegen 06.40 Uhr befuhr ein 23-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Molkereistraße. In Höhe des Kreisverkehrs übersah er eine 26-jährige Saterländerin, die mit ihrem Fahrrad den dortigen Radweg befuhr und die Molkereistraße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und wurde leicht verletzt.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Montag, den 19. Dezember 2022, gegen 17.12 Uhr befuhr eine 30-jährige aus Spelle mit ihrem PKW die Abfahrt der B72 aus Saterland kommend und wollte die Ellerbrocker Straße in Richtung Emsstraße überqueren. Dabei kollidierte sie mit einem 55-jährigen Friesoyther, der mit seinem PKW die Ellerbrocker Straße in Richtung Ellerbrock befuhr. Ein 49-jähriger Friesoyther, der sich zum Unfallzeitpunkt mit seinen beiden Kindern im PKW des 55-jährigen Mannes befand, wurde leicht verletzt. Die Kinder wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 16. Dezember 2022, zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr kam es auf dem Lehrerparkplatz der IGS an der Westmarkstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein,-Ausparken einen dort abgestellten VW-Golf Plus und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel unter 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

