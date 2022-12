Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 18. Dezember 2022, gegen 23.00 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass es bei einer Turnhalle in der Meeschenstraße zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrrädern gekommen ist. Die Jugendlichen hatten in der Halle Sport getrieben und hierzu ihre Fahrräder zuvor vor der Turnhalle abgestellt. Als sie nach Hause fahren wollten, waren die Hinterreifen an mehreren Rädern zerstochen worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 18. Dezember 2022, um 13.36 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Peheim auf der Straße Olden Streek und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Hierbei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Barßel - Versammlung

Am Sonntag, 18. Dezember 2022, zwischen 14.15 Uhr und 15.15 Uhr fand eine Versammlung aus Protest gegen die Corona-Politik beim Parkplatz Barßelermoor statt. Die Versammlung bewegte sich durch den Ort und wieder zurück zum Ausgangspunkt. In der Spitze nahmen 12 Personen teil. Es kam zu keinerlei Störungen oder besonderen Vorkommnissen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell