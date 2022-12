Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind Am Samstag, dem 17.12.2022, befuhr gegen 15:45 Uhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne mit seinem elfjährigen Sohn die Lohner Straße in Vechta in Richtung Lohne. Als dieser nach links auf die Bundesstraße 69 abbiegen wollte, übersah er der entgegenkommenden Pkw eines 38-jährigen Mannes, der die Lohner Straße in Richtung Vechta befuhr. ...

