Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Diebstahl von Tannenbäumen

In der Zeit von Freitag, 16.12.2022, 19.00 Uhr, bis Samstag, 17.12.2022, 09.00 Uhr, kam es in Cloppenburg, Cappelner Straße, zu einem Diebstahl von 30 Tannen-/Weihnachtsbäumen. Dazu öffnete der bislang unbekannte Täter zuvor einen Bauzaun. Der Schaden beläuft sich auf ca. 850 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0.

Löningen - versuchter Einbruch in Imbisswagen

In der Zeit von Freitag, 16.12.2022, 19.30 Uhr, bis Samstag, 17.12.2022, 10.30 Uhr, kam es in Löningen, Bremer Straße, zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam die Tür zu einem dort abgestellten Imbisswagen zu öffnen. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Löningen unter der Telefonnummer 05432 / 80384-0.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag, 17.12.2022, gegen 08.00 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg ein Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus Weyhe, befuhr mit einem Sattelzug den Überholfahrstreifen der B 213. Beim Einscheren auf den Hauptfahrstreifen übersah er den dort fahrenden Pkw einer 58-jährigen Frau aus Lengerich. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Samstag, 17.12.2022, gegen 11.00 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg ein Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr mit seinem Pkw Audi den Werner-Eckart-Ring in Cloppenburg und wollte nach links in die Straße Niedriger Weg abbiegen. Zeitgleich beabsichtigte ein 27-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw Peugeot von der Straße Niedriger Weg auf die Straße Alter Emsteker Weg abzubiegen. Hierbei übersah er den bevorrechtigten Audi und es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrzeugführer des Audi sowie die 63-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Diebstahl von Katalysator

Am Samstag, 17.12.2022, in der Zeit von 11.45 bis 13.20 Uhr, entwendete bislang unbekannter Täter von einem Pkw BMW den Katalysator. Der Pkw befand sich zur Tatzeit auf dem Parkplatz am ZOB, Pingel-Anton. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0.

Garrel - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Samstag, 17.12.2022, gegen 14.40 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Mann aus Garrel mit einem Pkw die Petersfelder Straße in Garrel. Bei einer Verkehrskontrolle entstand der Eindruck, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg (OT Bethen) - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 18.12.2022, 00.15 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Cloppenburger mit einem Pkw die Straße Zur Basilika in Bethen und kam aus bislang nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell