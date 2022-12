Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Wechsel an der Spitze des Polizeikommissariats Bad Münder

Bad Münder (ots)

Der Erste Kriminalhauptkommissar Ulrich Mathies geht in den Ruhestand und übergibt die Dienststellenleitung an den Ersten Polizeihauptkommissar Günther Köster. Die feierliche Amtsübergabe fand am Mittwoch, den 14. Dezember 2022, im Polizeikommissariat Bad Münder statt.

Nach mehr als 42 Dienstjahren, davon sechs Jahre als Leiter des Polizeikommissariats Bad Münder, verabschiedete sich Ulrich Mathies in den Ruhestand. Anlässlich seiner Verabschiedung sagt er: "Nach meinem Schulabschluss in Hameln und dem Studium bei der Polizei hatte ich das große Glück, meine über 42-jährige Dienstzeit, mit kurzer Unterbrechung in Hildesheim, in verschiedenen Führungsfunktionen im Landkreis Hameln-Pyrmont leisten zu dürfen. Ich bin dankbar für all die gemachten Erfahrungen, die zum Teil auch über das erträgliche Maß hinausgingen. Neben meiner Familie danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die stetige Unterstützung und Loyalität, ohne die ich heute nicht diesen positiven Rückblick auf meine Dienstzeit ziehen könnte. Ich bin zuversichtlich, dass die Polizei auch in Zukunft den immer größer werdenden Herausforderungen gewachsen ist und wünsche meinem Nachfolger alles Gute. Danke Polizei."

Seine Nachfolge tritt Günther Köster an, der zuvor als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes am Sitz der Polizeiinspektion in Hameln und als Leiter des Polizeikommissariats Bad Pyrmont tätig war. Günther Köster ist verheiratet, hat eine Tochter und wohnt in der Gemeinde Emmerthal. "Ich übernehme eine gut aufgestellte Dienststelle mit einem engagierten und motivierten Team. Auf die Zusammenarbeit mit ihnen und auf die neue Aufgabe freue ich mich besonders. Den Schwerpunkt meiner Arbeit sehe ich darin, den hohen Sicherheitsstandard, den wir in unserem Zuständigkeitsbereich haben, für die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin zu gewährleisten. Dabei kommt meiner Meinung nach der ganzheitlichen Betrachtung des Themas Sicherheit, zusammen mit unseren kommunalen Netzwerkpartnerinnen und -partnern sowie dem Landkreis, eine besondere Bedeutung zu. Den intensiven Austausch in diesem bestehenden Netzwerk werde ich im Sinne unseres gemeinsamen Anspruchs dazu weiterhin pflegen und ausbauen", so Günther Köster.

Im Rahmen der feierlichen Amtsübergabe teilte die Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Göttingen, Gwendolin von der Osten, mit: "Ulrich Mathies hat seine Dienststelle in den vergangenen sechs Jahren stets positiv repräsentiert und wurde dabei von seinen Mitarbeitenden als Führungskraft anerkannt, geschätzt und respektiert. Ich danke Ulrich Mathies im Namen der Polizeidirektion Göttingen für seine langjährige Arbeit und sein Engagement ausdrücklich und wünsche ihm alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit für seinen neuen Lebensabschnitt. Sein Nachfolger Günther Köster verfügt über viele Erfahrungen als Führungskraft und bringt die notwendige Besonnenheit und Weitsicht für die erfolgreiche Leitung des Polizeikommissariats Bad Münder mit. Ich bin mir sicher, dass er der verantwortungsvollen Aufgabe als Dienststellenleiter gerecht wird und wünsche ihm für die kommenden Aufgaben und Herausforderungen viel Erfolg und Glück."

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell