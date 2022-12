Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Rodenberger Bankfiliale

Rodenberg (ots)

In der Nacht zu Freitag (2. Dezember) ist es zu einer Geldautomaten-Sprengung in einer örtlichen Bankfiliale in der Langen Straße in Rodenberg gekommen. Verletzt wurde niemand. Ob Bargeld entwendet worden ist, ist derzeit noch nicht klar. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei wurde gegen 2.45 Uhr durch ein Sicherheitsunternehmen über die Sprengung informiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann fest, dass einer von drei im Foyer der Bank befindlichen Automaten gesprengt wurde. Einem Zeugen zufolge sollen sich mehrere Personen in der Bank aufgehalten haben, die dann mit einem schwarzen Fahrzeug geflohen sind. Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos. Am Gebäude entstand Sachschaden, der aktuell aber noch nicht beziffert werden kann. Ein Anwohner konnte inzwischen in seine Wohnung zurückkehren, nachdem ein Statiker das Gebäude überprüft hat.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die örtliche Polizeidienststelle zu melden.

