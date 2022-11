POL-SU: Kurierfahrer überfallen - geraubter Transporter geht in Flammen auf

Hennef (ots) - In der Nacht von Dienstag (15. November) auf Mittwoch (16. November) wurden im Bereich des Hennefer Ortskerns mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Die angegangenen Fahrzeuge waren Im Otterweg, Am Bürgerberg und in der Kurhausstraße geparkt. An den bislang bekannten drei Fahrzeugen wurden jeweils eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Inneren gezielt Werkzeuge entwendet. Aus einem Smart eine Poliermaschine, aus ...

mehr