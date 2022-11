Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher sind immer unterwegs

Lohmar/Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Eine Frau aus der Kapellenstraße in Lohmar-Heide war am Donnerstag (17. November) in der Zeit von 14.30 Uhr bis 19.00 Uhr nicht zu Hause. Die Abwesenheit nutzten Einbrecher, um die Terrassentür auf der Gebäuderückseite des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Das gesamte Erdgeschoss wurde einbruchstypisch nach Beute durchsucht. Alle Schranktüren und Schubladen standen offen. Die Bewohnerin des Hauses konnte noch nicht sagen, was alles gestohlen wurde.

Ein wenig mehr Glück hatte ein Paar aus Neunkirchen-Seelscheid. Hier waren Einbrecher ähnlich wie in Lohmar auf der Rückseite an das Wohnzimmerfenster eines Reihenhauses in der Nordstraße herangetreten. Offensichtlich fühlte sich der Täter von den gegen 19.30 Uhr heimkehrenden Bewohnern überrascht und flüchtete, bevor er das Fenster hat vollständig aufbrechen können.

Als das Paar nach Hause kam, hatte es einen verdächtigen Mann auf der Straße gesehen, der es offensichtlich beobachtet hat und dabei telefonierte. Ob der Unbekannte dort "Schmiere" stand, ist unklar. Er wird als kräftiger, circa 180 bis 185 cm großer, Mann mit dunkler Sportbekleidung beschrieben.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 022241 541 3121 entgegen.

