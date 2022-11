POL-SU: Brandermittlungen nach Garagenbrand

Troisdorf (ots) - Am Freitag (11.11.2022) wurden Verkehrsdienstbeamte des Rhein-Sieg-Kreises auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, der die Hauptstraße in Troisdorf-Spich in Richtung Köln befuhr. Dabei fiel den Beamten auf, dass an dem E-Scooter ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht war und somit der Verdacht bestand, dass das Fahrzeug über keinen aktuellen Versicherungsschutz verfügt. Bei der anschließenden ...

