POL-SU: Fotofahndung nach Unterschlagung

Troisdorf (ots) - Am Freitag (11.11.2022) wurde ein 43-jähriger Mann aus Gelsenkirchen in Gewahrsam genommen. Gegen 21:00 Uhr hielt sich der 43-Jährige im Bereich eines Kiosks an der Poststraße in Troisdorf auf. Der Geschädigte, ein 37-jähriger Troisdorfer, beabsichtigte den Kiosk zu verlassen. Dabei wurde er von dem Unbekannten am Kragen gepackt und mit der Faust gegen den Rücken geschlagen. Eine medizinische ...

