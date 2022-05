Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, K48/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

In der Nacht auf Samstag (21.05.22) sind auf der K48 zwei Radfahrer zusammengestoßen. Einer der Beteiligten flüchtete. Gegen 2.10 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrradfahrer aus Coesfeld den Radweg der Kreisstraße in Richtung Coesfeld-Lette. Er kam aus Maria-Veen. Der Radweg ist für beide Richtungen freigegeben. Zwischen Maria-Veen und der L600 kam ihm zur gleichen Zeit ein bislang unbekannter Fahrradfahrer entgegen. Beide stießen zusammen. Der Coesfelder stürzte und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, weil sie Alkoholgeruch im Atem des 40-Jährigen wahrnahmen. Der flüchtende Unbekannte soll männlich und zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß sein. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

