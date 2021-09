Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Motorradfahrer kommt von Straße ab - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Schwer verletzt hat sich ein Motorradfahrer am Dienstag, 21.09.2021, gegen 11:45 Uhr, auf der K 6587 zwischen Bad Säckingen und Egg, als er in einer Kurve von der Straße abgekommen war. Der 42-jährige hatte die Strecke talwärts befahren und geriet vermutlich aufgrund eines Fahrfehler nach links von der Fahrbahn. Er stürzte im Grünstreifen. Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung kümmerten sich um den Gestürzten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand am Motorrad in Höhe von ca. 1000 Euro.

