Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mülleimer in Brand gesetzt

Freiburg (ots)

Eine blaue Papiermülltonne wurde von Unbekannten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 21./22.09.2021, um kurz nach Mitternacht in der Friedrichstraße in Brand gesetzt. Die blaue Tonne brannte lichterloh und wurde komplett zerstört. Die Feuerwehr war mit sechs Mann und einem Fahrzeug vor Ort.

