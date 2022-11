Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Kfz-Aufbrüche im Hennefer Ortskern

Hennef (ots)

In der Nacht von Dienstag (15. November) auf Mittwoch (16. November) wurden im Bereich des Hennefer Ortskerns mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Die angegangenen Fahrzeuge waren Im Otterweg, Am Bürgerberg und in der Kurhausstraße geparkt. An den bislang bekannten drei Fahrzeugen wurden jeweils eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Inneren gezielt Werkzeuge entwendet. Aus einem Smart eine Poliermaschine, aus einem VW Golf ein Schweißgerät und aus einem Mercedes Vito ein Rucksack mit Messgeräten.

Hinweise zu den Delikten nimmt die Polizei Hennef unter der Rufnummer 02241 541 3521 entgegen. (Bi)

