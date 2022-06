Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Einbrüche in Alach

Erfurt (ots)

Diebe schlugen in der Nacht zu Donnerstag gleich mehrfach im Erfurter Ortsteil Alach zu. Aus einem Gartenhaus stahlen die Täter eine Leiter. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Unbekannten diese, um an das Fenster einer Schule zu gelangen und einzubrechen. Mehrere Räume wurden in dem Gebäude durchsucht. Die Täter erbeuteten hier Bargeld sowie Zubehörteile für iPads. Die Diebestour endete schließlich in einem Kindergarten. Hier brachen die Täter eine Tür auf, um im Anschluss mehrere Räume zu durchsuchen. Auch hier gingen die Diebe nicht leer aus. Sie erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Durch die Einbrüche wurde ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro verursacht. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt u.a. wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell