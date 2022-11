Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Göttingen und der Zentralen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen

Göttingen (ots)

Durchsuchungen in Göttingen sowie Berlin und Festnahme dreier Beschuldigter wegen des Verdachtes des Betäubungsmittelhandels

Die Zentrale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen, Fachkommissariat Organisierte Kriminalität/Komplexe Kriminelle Strukturen, führt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Göttingen seit dem Frühjahr 2022 mehrere verdeckte Verfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen in Göttingen und Berlin wohnende Beschuldigte. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens konnten bereits im Mai 2022 insgesamt 10 Kilogramm Marihuana zu einem Einkaufswert von 40.000 Euro beschlagnahmt und einem der hiesigen Beschuldigten zugeordnet werden.

In den frühen Morgenstunden des 23.11.2022 wurden in einer konzentrierten Aktion in Göttingen sowie in Berlin insgesamt 18 durch die Staatsanwaltschaft Göttingen beantragte und durch das Amtsgericht Göttingen erlassene Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt (13 in Göttingen und 5 in Berlin). Dabei konnten drei Beschuldigte im Alter 33, 34 und 37 Jahren aus Göttingen zunächst vorläufig festgenommen werden, gegen die mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen durch den Ermittlungsrichter das Amtsgericht Göttingen ein Haftbefehl erlassen wurde.

Ferner konnten im Rahmen der Durchsuchungen u.a. 15 kg Amphetamine, ca. 5 kg Marihuana sowie MDMA und Kokain in noch unbekannter Menge beschlagnahmt werden. Darüber hinaus konnten eine Cannabisplantage mit über 100 Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien neben Bargeld in Höhe von 55.000 Euro, einem PKW im Wert von schätzungsweise 20.000 Euro sowie diverse digitale Datenträger beschlagnahmt werden.

Der Leiter der Zentralen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen, Kriminaldirektor Thomas Breyer, weist darauf hin, dass dieser Schlag gegen die Betäubungsmittelkriminalität letztlich die Folge der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit der Zentralen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen mit der Staatsanwaltschaft Göttingen sowie den Drogenfahndern der Polizeiinspektion Göttingen und der Landespolizei Berlin gewesen ist.

