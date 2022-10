Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verfolgungsfahrt mit Motorrad - Zeuge nach anonymen Hinweis gesucht

Herscheid/Lüdenscheid/Halver (ots)

Im Rahmen eines Messeinsatzes war ein Polizist bereits am 28.08.2022 mit seinem zivilen ProViDa-Motorrad, zur Durchführung mobiler Geschwindigkeitsmessungen, auf der L707 in Herscheid an der Nordhelle unterwegs. Eine Gruppe von vier Motorradfahrern befuhr die L707 talwärts in Richtung Herscheid. Nachdem die Personen der Gruppe den zivilen Polizisten erkannten, welcher ihnen folgte, wendeten zwei Motorradfahrer und fuhren die L707 wieder bergwärts. Die beiden anderen Motorradfahrer fuhren weiter in Richtung Herscheid. Einer von ihnen beschleunigte seine Maschine derart stark, dass der Polizist, trotz hoher gefahrener Geschwindigkeit und Sondersignalen den Abstand nicht verringern konnte. Der Motorradpolizist beendete, aufgrund der hohen Gefährlichkeit, auf Höhe Stottmert/Fürwiggetalsperre die Verfolgung. Am heutigen Tag ging nun schriftlich ein anonymer Hinweis vom 17.10. auf der PW Halver ein, indem der Zeuge eine verdächtige Motorradgruppe vom 16.10.2022 auf der B229 in Richtung Lüdenscheid meldete, die dort gefährlich überholte. Unter Umständen handelt es sich dabei um die Motorradgruppe, die bereits am 28.08.2022 im Zuge der Geschwindigkeitsüberwachung vor dem Motorradpolizisten flüchtete. Die Polizei sucht nun nach dem anonymen Zeugen. Er und/oder weitere Zeugen werden gebeten sich unter 02353/9199-4611 oder unter 02351-9099/0 bei der Polizei zu melden.

Grundsätzlich ist die Polizei dankbar für jeden Hinweis und ist immer wieder auf die Mitarbeit von aufmerksamen Zeuginnen und Zeugen angewiesen. Dennoch können anonyme Hinweise im Zuge der Strafverfolgung in der Regel nicht als aussagekräftiges Beweismittel herangezogen werden. Es ist daher wichtig sich persönlich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, wenn man Hinweise geben oder Aussagen machen möchte. (schl)

