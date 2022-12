Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Unbekannte sprengen Geldautomaten auf Supermarkt-Parkplatz

Hameln (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (1. Dezember) haben Unbekannte in Hameln einen Geldausgabeautomaten gesprengt. Die Tat ereignete sich gegen 2 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lemkestraße. Verletzt wurde niemand, am SB-Terminal entstand hoher Sachschaden, der bislang noch nicht beziffert werden kann. Weiterhin wurden drei in der Nähe des Automaten abgestellte Fahrzeuge leicht beschädigt. Bargeld ist nach ersten Ermittlungen nicht entwendet worden.

Anwohner hatten gegen 2 Uhr Knallgeräusche vom benachbarten Supermarkt-Parkplatz gemeldet. Den Aussagen zufolge sollen im Anschluss drei Personen mit einem schnellen, schwarzen Fahrzeug in Richtung Schaumburg geflohen sein. Eine sofortige Fahndung verlief jedoch negativ.

Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der örtlichen Polizeidienststelle zu melden.

