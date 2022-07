Polizei Köln

POL-K: 220708-2-K Mutmaßlicher Drogendealer vorläufig festgenommen - Heroinversteck in E-Scooter

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Donnerstagnachmittag (7. Juli) einen 51 Jahre alten Mann nach zwei Drogendeals im Bereich der Kalker Kapelle vorläufig festgenommen und in einem Fach im Trittbrett seines E-Scooters mehrere Verkaufseinheiten Heroin sichergestellt. Gegen den 51-Jährigen, der an der Örtlichkeit bereits mehrfach mit Drogen gedealt haben soll, bestand bereits ein Bereichs- und Aufenthaltsverbot für den Bereich der Kalker Kapelle. Auch die Kunden des Dealers kamen nicht weit. Bereitschaftspolizisten hielten sie an, beschlagnahmten die zuvor gekauften Heroin-Bubbles und fertigten Anzeigen. (mw/de)

