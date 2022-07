Polizei Köln

POL-K: 220707-7-K Polizei stellt Raser nach Verfolgung - Führerschein und Motorrad beschlagnahmt

Köln (ots)

Mit über 160 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer hat die Polizei einen 22 Jahre alten Motorradfahrer am frühen Mittwochabend (6. Juli) in Porz aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten beschlagnahmten seine BMW sowie seinen Führerschein. Der junge Mann war zuvor um 17.15 Uhr auf der A59 aufgrund hoher Geschwindigkeit ins Visier der Beamten geraten. Auf Anhaltezeichen hatte er nicht reagiert und versucht, der Streife nach Verlassen der Autobahn an der Anschlussstelle Rath in Richtung Porz mit Geschwindigkeiten bis zu 160 Stundenkilometern zu entkommen. An der Kreuzung Frankfurter Straße/Maarhäuser Weg war es den Polizisten gelungen, sich mit dem Streifenwagen vor die BMW zu setzen und so die Weiterfahrt zu unterbinden. Den 22-Jährigen erwartet neben einer Anzeige wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens auch ein Fahrverbot. Ein triftiger Grund für die Flucht vor der Polizei war indes nicht feststellbar. (nm/de)

