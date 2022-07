Polizei Köln

POL-K: 220708-1-K Streit auf Deutzer Ring eskaliert - 21-Jähriger mit Stichverletzung in Klinik

Köln (ots)

Am Freitagvormittag (8.Juli) ist nach einem Streit auf dem Deutzer Ring ein 21 Jahre alter Mann mit einer Stichverletzung im Bauch in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Lebensgefahr besteht für den 21-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nicht. Einsatzkräfte fahnden in diesem Zusammenhang nach einem etwa 30 Jahre alten Mann mit dunkler Kurzhaarfrisur. Er trug zum Tatzeitpunkt schwarze Kleidung und soll einen auffälligen Ausschlag im Gesicht gehabt haben.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll der Angreifer den 21-Jährigen gegen 10.30 Uhr auf offener Straße angesprochen und nach Kleingeld gefragt haben. Als die Beiden daraufhin in Streit gerieten, soll der Unbekannte mutmaßlich mit einem Messer zugestochen haben und nach Tatausführung in Richtung Studentenwohnheim geflüchtet sein.

Das Kriminalkommissariat 55 hat die Ermittlungen wegen einer Gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per-E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (al/iv)

