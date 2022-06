Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall zwischen Fahrradfahrern - 72-jähriger Mann schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am Mittwochnachmittag (15.06., 15.45 Uhr) befuhr ein 51-jähriger Fahrradfahrer aus Lippstadt den Geh- und Radweg der Lippstädter Straße in Richtung Lippstadt. Als er beabsichtigte in Höhe der Speckenstraße einen vor ihm fahrenden Fahrradfahrer zu überholen, stieß der 51-jährige Radfahrer mit einem entgegenkommenden 72-jährigen Rennradfahrer aus Rietberg zusammen. Dabei wurde der 72-jährige Rietberger schwer und der 51-jährige Lippstädter leicht verletzt. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren.

