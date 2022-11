Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Bockenem

Bockenem (ots)

In der Nacht zu Montag (28. November) haben bislang Unbekannte einen Geldausgabeautomaten in der Straße Nordwall in Bockenem im Landkreis Hildesheim gesprengt. Die Tat ereignete sich gegen 2 Uhr. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Gesamtschadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Mehrere Anwohner meldeten laute Detonationsgeräusche aus dem SB-Bereich einer Bankfiliale. Sofort ausgerückte Polizeikräfte bestätigten vor Ort, dass der Geldausgabeautomat gesprengt wurde. Zudem wurde das Gebäude erheblich beschädigt, so dass die Anwohner eines angrenzenden Wohnhauses zunächst evakuiert werden mussten. Sie konnten in ihr Wohnhaus zurückkehren, nachdem ein Statiker am Morgen die Gebäudestatik überprüft hatte.

Ersten Zeugenaussagen zufolge hat nach der Detonation ein dunkler Mercedes den Tatort über die Straße Nordwall in Richtung Bundesstraße 243 verlassen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem verdächtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle zu melden.

