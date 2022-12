Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizeikommissariat Stadthagen unter neuer Leitung: Michael Panitz ins Amt eingeführt

Bild-Infos

Download

Stadthagen (ots)

Das Polizeikommissariat Stadthagen hat einen neuen Dienststellenleiter: Der Erste Kriminalhauptkommissar Michael Panitz wurde am Freitag, 9. Dezember, offiziell von Gwendolin von der Osten, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, ins Amt eingeführt. Panitz ist in Stadthagen kein Unbekannter: Er leitet das Kommissariat bereits seit dem 1. Oktober 2022. Die feierliche Amtseinführung fand im Kulturzentrum Alte Polizei statt.

Michael Panitz ist vor 39 Jahren in den Dienst der Polizei Niedersachsen eingetreten. Er ist verheiratet, hat fünf Kinder und kommt aus dem Landkreis Schaumburg. Das Polizeikommissariat Stadthagen ist ihm gut bekannt: Nachdem er im Jahr 2006 für ein Jahr das 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg leitete übernahm er von 2007 bis 2016 die Leitung des Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Stadthagen. Anschließend leitete er bis zu seiner jetzigen Rückkehr das Polizeikommissariat Bad Nenndorf.

"Ich freue mich, zum Abschluss meiner polizeilichen Karriere noch einmal die Aufgabe der Leitung des Polizeikommissariats Stadthagen übertragen bekommen zu haben. Mit dieser Dienststelle fühle ich mich sehr verbunden, da ich hier schon lange Jahre meinen Dienst versehen durfte und auch eine Zeit lang hier gewohnt habe. Ich freue mich auch, wieder ein verlässlicher Teil des Netzwerks hier in Stadthagen und den Samtgemeinden Lindhorst, Niedernwöhren und Sachsenhagen sein zu dürfen. Dabei liegt mir die Prävention besonders am Herzen - besser als eine Straftat aufzuklären ist, sie gar nicht erst geschehen zu lassen", sagte Michael Panitz im Rahmen seiner Amtseinführung.

"Michael Panitz bringt einen reichhaltigen Fundus an Erfahrungen mit und ist durch seine bisherige dienstliche Laufbahn fest innerhalb der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg verwurzelt. Er bringt sowohl menschlich als auch fachlich alles mit, was für die erfolgreiche Leitung des Polizeikommissariats Stadthagen erforderlich ist. Für die kommenden Aufgaben und Herausforderungen wünsche ich immer die ausreichende Weitsicht, viel Erfolg und Glück", so Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten anlässlich der Amtseinführung.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell