Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte zerstören Heckklappe aus Glas bei geparktem Auto in Stade - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch, den 22. Dezember und heute Morgen in Stade auf dem Parkstreifen am Salztorswall bei einem dort geparkten roten Toyota die Heckklappe aus Glas eingeschlagen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

