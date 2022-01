Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dacia Duster in Drochtersen entwendet - Fahrzeug wieder aufgetaucht

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht war ein Dacia Duster in der Ritschermoorstraße in Drochtersen abhandengekommen und vermutlich entwendet worden. (Wir berichteten)

Zwischenzeitlich konnte das Fahrzeug wieder aufgefunden werden. Es war unerlaubt benutzt worden und konnte nun zurückgegeben werden.

Eine weitere Fahndung und evtl. Zeugenaussagen sind daher nicht mehr nötig.

