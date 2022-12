Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Durchsuchungen in der Samtgemeinde Gleichen sowie in Heilbad Heiligenstadt und Tambach-Dietharz (Thüringen) wegen des Verdachtes des Betäubungsmittelhandels in nicht geringer Menge

Göttingen (ots)

Die Zentrale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen hat am 13.12.2022 im Zusammenhang mit umfangreichen Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Göttingen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in der Samtgemeinde Gleichen sowie an zwei Orten in Thüringen vollstreckt. Bei den Durchsuchungen ging es um den Verdacht des Betäubungsmittelhandels in nicht geringer Menge. Dabei wurden sechs Beschuldigte vorläufig festgenommen, die heute (14.12.2022) dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Göttingen vorgeführt werden sollen.

Im Rahmen der Vollstreckung der Durchsuchungsbeschlüsse werden derzeit mit dem Landeskriminalamt Niedersachsen, der Feuerwehr sowie Experten des Technischen Hilfswerks sichergestellte Gefahrgüter unter Beachtung besonderer Sicherheitsvorschriften transportfähig gemacht.

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte zum Ermittlungsstand können derzeit nicht gegeben werden.

Presseanfragen sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Göttingen zu richten.

