Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht in Neheim

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich gestern gegen 10:00 Uhr in Neheim ereignet hat. Eine Autofahrerin fuhr mit ihrem schwarzen VW Golf auf der Michaelstraße in Richtung Pfarrer-Leo-Reiner Platz. Nach ihren Angaben kam ihr mittig der Fahrbahn ein weiße Mercedes Lkw entgegen. Sie war gezwungen, weiter nach rechts zu fahren, um nicht mit dem Lkw zusammen zu stoßen. Dabei kam sie mit ihrem rechten Außenspiegel an den linken Außenspiegel eines geparkten, grauen Opels. Es entstand an beiden Autos Sachschaden. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

