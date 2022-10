Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer gestürzt - Zeuge gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede

Am Freitag, den 07.10.2022 ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf dem Hirschberger Weg ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 27-jähriger Fahrradfahrer aus Schmallenberg leicht verletzt. Der Radfahrer fuhr in Richtung Hirschberg auf dem Seitenstreifen, als er von einem Lkw überholt wurde. Es hat zwischen dem Fahrradfahrer und dem Lkw keine Berührung stattgefunden. Der Radfahrer kam jedoch aufgrund des Windzugs, der durch den Lkw verursacht wurde, ins Schlingern und anschließend zu Fall. Der Lkw Fahrer hielt noch bei dem Radfahrer an und erkundigte sich nach dessen Wohlbefinden. Danach fuhr er weiter. Der Lkw soll einen weißen Auflieger gehabt haben. Der Fahrer soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, 175 cm groß sein und eine korpulente Statur haben. Weiter hat er schwarzem, kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er hat mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

