POL-HSK: Fünf Blutproben wegen Drogenkonsums am Steuer

Arnsberg-Meschede-Olsberg-Sundern

Innerhalb von 12 Stunden wurden im Hochsauerlandkreis fünf Kraftfahrzeugführer, die unter dem Einfluss von Drogen standen, aus dem Verkehr gezogen. Gegen 10:45 Uhr fiel eine Autofahrerin in Sundern bei einer Polizeikontrolle auf. Der nächste Autofahrer wurde in Olsberg um 12:25 Uhr kontrolliert. In Oeventrop erwischte es einen E-Scooter Fahrer gegen 14:45 Uhr. Um 19:10 Uhr wurde ein Autofahrer in Meschede positiv auf Drogen getestet. Der letzte Fall für diesen, für die Polizei erfolgreichen Tag war wieder ein E-Scooter Fahrer in Neheim, der um 22:45 Uhr mit Drogen am Lenker erwischt wurde. Alle fünf wurden zur Blutprobe gebeten. Gegen sie wird wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Drogenbesitz ermittelt.

