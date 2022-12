Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Ladendiebstahl

Am 16.12.2022 zwischen 14:00-14:30 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einer Parfümerie in Vechta. Aufgrund vorhandener Videoaufzeichnungen konnte der Täter mitsamt Diebesgut am Bahnhof in Vechta festgestellt werden. Bei dem Täter handelte es sich um einen 30-jährigen Lohner. Die Überprüfung des Diebesgutes ergab, dass dieses aus insgesamt zwei Ladendiebstählen stammte. Das Diebesgut wurde an die beide geschädigten Parfümerien wieder ausgehändigt.

Vechta/Oldenburg - Bandenmäßiger Ladendiebstahl

Am 16.12.2022, 14:00 Uhr, kam es in Vechta zu einem Ladendiebstahl in einem Mobilfunkshop. Nachdem die 3 Täter zunächst fußläufig die Flucht ergriffen, konnten sie bei einer weiteren Tat in Oldenburg mitsamt Diebesgut in Höhe von ca. 10.000EUR festgenommen werden.

Vechta - Fahren unter Drogenbeeinflussung

Am 16.12.2022, 19:30 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg die Wilhelm-Busch-Straße in 49377 Vechta. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Anschließend wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Bakum - Brand eines Schuppens

Am 16.12.2022, 20:45 Uhr, geriet auf einem Privatgrundstück an der Essener Straße in Bakum aus bislang ungeklärter Ursache ein Schuppen in Brand. Der Schuppen sowie darin befindliche Fahrräder wurden durch den Brand teilweise zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren aus Bakum und Lüsche waren mit insgesamt 8 Fahrzeugen vor Ort und konnten den Brand löschen. Es entstand Sachschaden von ca. 54.000 EUR. Die Essener Straße war zeitweise voll gesperrt.

Holdorf - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung

Am 16.12.2022, gegen 23:55 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme die Große Straße in 49451 Holdorf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung. Der 28-jährige wurde zwecks Blutprobenentnahme dem Krankenhaus zugeführt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell