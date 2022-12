POL-CLP: Pressemitteilung 16./17.12.22

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl einer Geldbörse Am Donnerstag, 15. Dezember 2022, in der Zeit von 12.15 Uhr bis 12.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen die Geldbörse samt Inhalt einer 62-jährigen Frau. Zum genannten Zeitpunkt hielt sich die Frau für Einkäufe in einem Lebensmitteldiscounter in der Diepholzer Straße auf. Ihre Geldbörse befand sich in ihrer am Körper getragenen Handtasche. ...

