Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 15. Dezember 2022, in der Zeit von 12.15 Uhr bis 12.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen die Geldbörse samt Inhalt einer 62-jährigen Frau. Zum genannten Zeitpunkt hielt sich die Frau für Einkäufe in einem Lebensmitteldiscounter in der Diepholzer Straße auf. Ihre Geldbörse befand sich in ihrer am Körper getragenen Handtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl einer Handtasche

Am Donnerstag, 15. Dezember 2022, gegen 12.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in einem Supermarkt in der Christoph-Bernhard-Straße die am Einkaufswagen hängende Handtasche einer 84-jährigen Frau. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 15 Dezember 2022, gegen 16.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person während des Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Großen Straße die Geldbörse einer 84-jährigen Frau. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Am Donnerstag, 15. Dezember 2022, in der Zeit von 18.20 Uhr bis 20.10 Uhr verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Wagnerstraße. Anschließend wurde mehrere Räume des Hauses durchsucht und Schmuck und Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Wohnhaus

Am Donnerstag, 12. Dezember 2022, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 21.20 Uhr begaben sich unbekannte Personen durch die nicht verschlossene Hauseingangstür in ein Einfamilienhaus in der Welper Straße. Anschließend wurden sämtliche Räume des Hauses durchsucht. Entwendet wurde Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Bakum - Sachbeschädigung eines Zaunes

Im Zeitraum vom 1. April 2022 bis 8. Dezember 2022 beschädigten unbekannte Personen in der Carumer Straße den Zaun des Regenrückhaltebeckens. Die Höhe des entstandenen Schadens steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-95971-0) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 15. Dezember 2022, 17.25 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Hauptstraße in Vechta / Langförden, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Betriebserlaubnis erloschen

Am Donnerstag, 15. Dezember 2022,11.43 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann aus Twistringen (Landkreis Diepholz) mit einem Pkw die Hauptstraße in Vechta / Langförden. Im Pkw ist ein höhenverstellbares Fahrwerk ohne Änderungsabnahme verbaut worden, was wiederum zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit Stromausfall

Am 15. Dezember 2022, gegen 13.30 Uhr, kam es in der Driverstraße/Friedrich-Kenkel-Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam das Fahrzeug beim Abbiegen von der Driverstraße rechts in die Friedrich-Kenkel-Straße von der Straße nach links ab. Dabei wurden ein Verkehrszeichen sowie ein Stromkasten beschädigt. Durch die Beschädigung am Stromkasten ist es in mehreren Straßenzügen im Umkreis des Unfallortes zu einem Stromausfall gekommen. Vor Ort konnten zwei Jugendliche, die beide nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sind, angetroffen werden. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass das Fahrzeug zur Sicherstellung ausschrieben ist. Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes sowie der Fahrerverantwortlichkeit können sich etwaige weitere Zeugen des Unfalls bei der Polizei in Vechta unter 04441 9430 melden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. Dezember 2022, 16.06 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Lkw samt Anhänger die B69, Oldenburger Straße, in Richtung Diepholz. Zur gleichen Zeit befuhren ein 60-jähriger Mann aus Bremen sowie ein 43-jähriger aus Vechta in genannter Reihenfolge mit ihren Pkws die Gegenfahrbahn in Richtung Oldenburg. Aus ungeklärter Ursache geriet ein Rohrelement vom Anhänger des Lkw auf die Fahrbahn und beschädigte beide Pkw. Der Lkw setzte die Fahrt weiter fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 16. Dezember 2022, um 16.35 Uhr parkte ein Pkw-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden seinen Ford Galaxy an der Großen Straße an der rechten Seite in einer Parkbucht. Als er nach nur fünf Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass zwischenzeitlich ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich im Vorbeifahren das Fahrzeug beschädigt hatte. Der linke Seitenspiegel lag komplett zerstört neben dem Pkw. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Schadenshöhe beträgt 300,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 14. Dezember 2022, 12.05 Uhr befuhren ein 21-jähriger Autofahrer aus Steinfeld, ein 18-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg sowie ein bislang unbekannter Autofahrer in dieser Reihenfolge die L 846 von Lohne in Fahrtrichtung Vechta. Als der 21-jährige Mann in Höhe der Ortsumgehung verkehrsbedingt an der rotlichtzeigenden Ampel anhalten musste, fuhr der 18-jährige auf den Pkw des 21-jährigen auf. Der unbekannte Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw des 18-jährigen auf. Danach entfernte sich der unbekannte Autofahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Neuenkirchen-Vörden - LKW-Schwelbrand

Am Freitag, 16. Dezember 2022, gegen 8.25 Uhr, wurde ein LKW-Brand bei einem Autohof in der Hörster Heide gemeldet. Nachdem der LKW-Fahrer den Motor startete, bemerkte dieser eine Rauchentwicklung im Bereich des Batteriekastens. Der LKW-Fahrer konnte den Schwelbrand selbstständig löschen. Die Feuerwehr klemmte die Batterie vorsorglich ab, welche mit 16 Personen im Einsatz war. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell