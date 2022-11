Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Betrüger zahlt Geldstrafe und entkommt somit Gefängnis

Halberstadt (ots)

Am Hauptbahnhof Halberstadt kontrollierte die Bundespolizei am Sams-tag, den 19.11.2022 gegen 09:00 Uhr einen 37-Jährigen. Die Überprüfung der Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg, Zweigstelle Halberstadt seit Juni 2022 per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde bereits im De-zember 2020 wegen Betruges durch das Amtsgericht Halberstadt zu einer Geldstrafe von 1500 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt. Da sich der Deutsche dem Strafantritt nicht stellte und unbekannten Aufenthalts war, erging der Haftbefehl. Dieser wurde durch die eingesetzte Streife eröffnet und der Mann festgenommen und zu den Diensträumen gebracht. Den geforderten Betrag konnte der Verurteilte sofort aufbringen. Folglich konnte er die Dienststelle als freier Mann verlassen. Die ausschreibende Behörde wurde darüber informiert.

