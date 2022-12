Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den nördlichen Landkreis Cloppenburg des PK Friesoythe für Samstag, 17.12.22

Friesoythe-Neumarkhausen: Diebstahl von Kupferdachrinnen und Fallrohren Im Zeitraum 14.12. - 16.12.22 wurden an einem Bushaltehäuschen in Neumarkhausen, An der Riede/Olden Streek, Kupferdachrinnen und Fallrohre entwendet. Zeugen, die Auffälligkeiten beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Barßel: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitagmorgen um ca. 06.00 h kam es in Barßel, Loher Str., zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Friesoyther geriet auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutsche in einen Straßengraben. Der 32-jährige Beifahrer im PKW, wohnhaft im Saterland, wurde durch den Vekehrsunfall glücklicherweise nur leicht verletzt.

Friesoythe: Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Unfallbeteiligten Am Freitag, 16.12.22, kam es um ca. 10.24 h auf der Barßeler Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Barßelerin befuhr die L 832 in Richtung Friesoythe. In einem Kurvenbereich kam ihr ein in Richtung Barßel fahrender PKW entgegen, welcher im Kurvenbereich über die Fahrbahnmitte geraten ist. Die Barßelerin musste ausweichen und geriet beim Gegenlenken ins Schleudern und prallte mit ihrem PKW gegen einen Baum. Sie wurde hierdurch leicht verletzt. Zeugen des Unfalls die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Friesoythe-Gehlenberg: Verkehrsunfallflucht Ein zurzeit unbekannter Verursacher kollidierte im Bereich der Straße "Neustadt" an einer dortigen Baustelle mit einem dort abgestellten Materialcontainer. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen. Der Tatzeitraum kann auf den Zeitraum der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingegrenzt werden.

Ein Fahrer eines Transporters stieß am Freitagnachmittag gegen 14.10 h an der Burgstraße beim Rangieren gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten PKW eines 22-jährigen Böselers. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher nennen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen.

