Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 17.12.2022 bis 18.12.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl eines Tannenbaumes - Am Samstag, 17.12.2022, gegen 22:35 Uhr wurde aus einem eingezäunten Verkaufsbereich an der Barßeler Straße in Friesoythe ein Tannenbaum entwendet. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Diebstahl und verständigte die Polizei. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die vier Täter, die mit dem Diebesgut in einem grauen PKW wegfuhren, nicht festgestellt werden. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter der Rufnummer 04491-93160 entgegen.

Saterland - Fahren ohne Fahrerlaubnis - Am Samstag, 17.12.2022, gegen 21:10 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Friesoythe in Saterland, Wittensander Straße einen PKW, VW Tiguan mit Anhänger, eines 27-jährigen aus Barßel. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeug-Führer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis dafür ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Sachbeschädigung an PKW-Anhängern - In der Zeit von Freitag, 02.12.2022 bis Samstag, 17.12.2022, gegen 10:00 Uhr wurden die Rückleuchten, sowie Blinker von zwei PKW-Anhängern beschädigt, die auf dem Gelände einer Tankstelle in der Gehlenberger Hauptstraße in Friesoythe ordnungsgemäß abgestellt waren. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte mit der Polizei Friesoythe in Verbindung setzen.

Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr - Am Samstag, 17.12.2022, um 22:20 Uhr wurde bei einem 54-jährigen Fahrzeug-Führer aus Friesoythe festgestellt, dass er seinen PKW, VW Multivan mit Anhänger, im öffentlichen Straßenverkehr führte, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell