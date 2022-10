Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus wurde der Polizeiinspektion Grünstadt am Donnerstag, 06.10.22, gegen 15:35 Uhr gemeldet. Ein Nachbar konnte drei Männer wahrnehmen, die sich vom Grundstück des betroffenen Hauses in der Kleinkarlbacher Straße entfernten, in einen älteren blauen Ford Focus stiegen und davonfuhren. Weil der Zeuge wusste, dass sich seine Nachbarn aktuell nicht zu Hause aufhalten, kam ihm dies merkwürdig vor. Bei einer Überprüfung stellte der aufmerksame Nachbar eine offensichtlich aufgehebelte Terrassentür fest und informierte daraufhin die Polizei. Die Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug verlief erfolglos. Art und Höhe des Diebesgutes steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalinspektion Neustadt an der Weinstraße (06321/854-0) entgegen.

