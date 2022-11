Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221108.1 Kiel

Kreis Plön: Polizei zieht betrunkene und berauschte Personen aus dem Verkehr

Kiel / Kreis Plön (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei in Kiel und im Kreis Plön insgesamt elf Personen aus dem Verkehr gezogen, die betrunken oder berauscht ihre Fahrzeuge lenkten. Die Entnahme von Blutproben und die Einleitung von Ermittlungsverfahren waren die Folge.

Freitagabend meldete sich ein Zeuge gegen 21 Uhr über 110 bei der Polizei und teilte mit, dass er einen offenbar betrunkenen Pkw-Fahrer bemerkt habe. Dieser sei mit einem VW Golf vom Hauptbahnhof bis zur Olshausenstraße gefahren. Auf dem Weg sei der Fahrer mehrfach in den Gegenverkehr geraten und habe mindestens einmal das Rotlicht einer Ampel missachtet. Als die eingesetzten Beamten des 2. Reviers den 31 Jahre alten Fahrer zum Aussteigen aufforderten, bemerkten sie die starke Alkoholisierung. Darauf angesprochen, setzte er zu Fuß zur Flucht an, konnte jedoch eingeholt werden. Da er sich aggressiv zeigte, verbrachten sie ihn zur Dienststelle. Aufgrund der fortwährenden Aggression sowie seiner starken Alkoholisierung verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam. Weitere Zeugen, die die Fahrt des Mannes beobachtet haben oder durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 1210 mit dem 2. Revier in Verbindung zu setzen.

Samstagmittag sahen weitere Beamte des 2. Reviers gegen 13:15 Uhr einen ihnen bekannten 47-Jährigen, als dieser in der Verbindungsstraße einen VW Transporter bestieg und losfuhr. Da sie wussten, dass er über keine Fahrerlaubnis verfügt, unterbanden sie die Weiterfahrt. Sie stellten fest, dass der Wagen gestohlen war und der Mann mit 0,44 Promille alkoholisiert sowie unter dem Einfluss von Opiaten und THC stand.

Ein Zeuge informierte Samstagnachmittag gegen 15:20 Uhr die Polizei, da er eine Unfallflucht in der Daimlerstraße beobachtet hatte. Hier war ein Ford Fiesta gegen einen parkenden Wagen gestoßen und anschließend weitergefahren. Polizisten des 3. Reviers stoppten kurz darauf den Fiesta in der Straße Wittland. Der 62 Jahre alte Fahrer machte einen erheblich alkoholisierten Eindruck. Das Ergebnis des freiwilligen Atemalkoholtests ergab einen Wert von 2,9 Promille.

Kurz darauf, gegen 16:10 Uhr, bemerkten andere Polizisten des 3. Reviers die auffällige Fahrweise einer 39 Jahre alten Autofahrerin in der Saarbrückenstraße. Der Promillewert des freiwilligen Atemalkoholtests ergab einen Wert von 0,6 Promille.

Eine Streifenwagenbesatzung des Bezirksreviers bemerkte in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz vor 01 Uhr zwei E-Scooter mit auffälliger Fahrweise in der Hermann-Weigmann-Straße. Die 18 und 22 Jahren alten Fahrer hatten beide Betäubungsmittel konsumiert und waren mit 1,74 beziehungsweise 0,79 Promille alkoholisiert.

Sonntagabend fiel Beamten des 3. Reviers gegen 22 Uhr im Skandinaviendamm ein Auto aufgrund der Fahrweise auf. Der Drogenvortest ergab bei dem 46 Jahre alten Fahrer ein positives Ergebnis auf Amphetamine.

Auch im Kreis Plön stoppten Polizisten am Wochenende vier Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Steuer saßen.

Freitagvormittag hielten Beamte der Polizeistation Schwentinental gegen 09:20 Uhr einen 76 Jahre alten Autofahrer mit auffälliger Fahrweise in der Preetzer Chaussee an. Der freiwillige Atemalkoholtest hatte einen Wert von 0,79 Promille.

In der darauffolgenden Nacht stoppten Schönberger Polizisten gegen 01 Uhr eine 30-jährige Autofahrerin in Stakendorf. Ihr Atemalkoholwert lag bei 1,27 Promille.

In der Lise-Meitner-Straße kontrollieren Schwentinentaler Polizisten gegen 03:45 Uhr einen Pkw aufgrund der auffälligen Fahrweise. Der 21 Jahre alte Fahrer hatte laut Ergebnis des Drogenvortests Amphetamine und Methamphetamine konsumiert.

In der Nacht von Samstag auf Samstag fiel Preetzer Polizisten im Lohmühlenweg kurz nach Mitternacht ein alkoholisierter Radfahrer auf. Der Wert des freiwilligen Atemalkoholtests des 36-Jährigen lag bei 2,71 Promille.

Matthias Arends

