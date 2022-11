POL-KI: 221107.3 Lütjenburg: Randalierer im Polizeigewahrsam

Kiel (ots) - Am vergangenen Samstag brannte es mehrfach in den Stadtteilen Ellerbek und Neumühlen-Dietrichsdorf. Die Brände zerstörten mehrere Mülltonnen, Bücher in einem öffentlichen Bücherregal, einen Altkleidercontainer und einen Pkw. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Gegen 21:10 Uhr ging auf der Regionalleitstelle Kiel ...

mehr