POL-KI: 221103.1 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub in Kiel-Gaarden

Kiel (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Polizeibeamte einen 19-Jährigen festgenommen, der zuvor mehrere Müllcontainer in Wellingdorf in Brand gesetzt haben soll. Kurz vor 01 Uhr kam es zum Feuer zweier Müllcontainer in der Danziger Straße sowie der Schönberger Straße. Eine Zeugin konnte eine Person beobachten, die sich nach Ausbruch des ...

mehr