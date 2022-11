Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221102.1 Kiel: 18-Jähriger verunfallt offenbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Kiel (ots)

Dienstagabend flüchtete ein 18-Jähriger mit seinem Wagen beim Anblick eines Streifenwagens und verunfallte hierbei. Bei dem Fahranfänger besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saß. In der Nacht stellten Kieler Polizistinnen und Polizisten zudem sechs weitere Personen fest, die unter selbigem Einfluss fuhren.

Kurz vor 22 Uhr befanden sich eine Polizistin und ein Polizist des 4. Reviers im Rahmen einer Streifenfahrt in der Allgäuer Straße in Elmschenhagen, als etwa 100 Meter vor ihnen ein BMW aus der Starnberger Straße in die Allgäuer Straße einbog. Der Wagen fuhr zunächst ohne Auffälligkeiten, beschleunigte dann aber ohne erkennbaren Anlass.

Als der Streifenwagen zu ihm aufschloss, beschleunigte der BMW massiv und fuhr mit Geschwindigkeiten von bis zu geschätzten 130 Stundenkilometern über die Marienbader Straße bis in die Franzensbader Straße. Zwischenzeitlich schaltete der Fahrer die Beleuchtung des Wagens aus.

Letztlich kam er zwischen Isarweg und Innweg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Erstversorgung durch den Rettungsdienst erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer gesessen hatte. Nach Rücksprache mit einer Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete diese neben der Entnahme einer Blutprobe die Beschlagnahme von Führerschein und Fahrzeug an.

In derselben Nacht stellten Polizistinnen und Polizisten des 2. Reviers fünf weitere Personen fest, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Kraftfahrzeuge führten. Gegen 22:30 Uhr trafen sie im Martensdamm auf drei 16-Jährige, die in auffälliger Weise mit E-Scootern fuhren. Drogenvortests ergaben, dass sie zuvor THC konsumiert hatten. Zuvor, gegen 20:30 Uhr, fiel ihnen ein 40 Jahre alter Pkw-Fahrer in der Kaistraße auf. Der Mann hatte THC und Opiate zu sich genommen. Gegen 00:20 Uhr kontrollierten sie einen 39-jährigen Motorroller-Fahrer im Ostring, der ebenfalls unter dem Einfluss von THC am Steuer saß.

Beamte des 3. Reviers kontrollierten gegen 17:20 Uhr eine 31 Jahre alte Autofahrerin am Skandinaviendamm. Ihr Drogenvortest ergab positive Werte auf THC, Kokain und Amphetamine.

In allen Fällen entnahm ein Polizeiarzt Blutproben. Die Polizistinnen und Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungsverfahren ein.

Sonntag waren eine Polizistin und ein Polizist des 1. Reviers gegen 15:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Richthofenstraße in Holtenau eingesetzt. Hier hatte ein 51-Jähriger beim Einparken ein anderes Fahrzeug touchiert. Bei ihm stellten sie starken Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätige die Wahrnehmung - der Promillewert lag bei 2,9. Sie stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Ein Polizeiarzt entnahm auch hier Blutproben zur Bestimmung des Wertes.

Matthias Arends

