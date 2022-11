Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221101.5 Kiel: Festnahme nach Brandstiftung an Müllcontainern

Kiel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Polizeibeamte einen 19-Jährigen festgenommen, der zuvor mehrere Müllcontainer in Wellingdorf in Brand gesetzt haben soll.

Kurz vor 01 Uhr kam es zum Feuer zweier Müllcontainer in der Danziger Straße sowie der Schönberger Straße. Eine Zeugin konnte eine Person beobachten, die sich nach Ausbruch des letztgenannten Feuers entfernte und gab den eingesetzten Beamten eine gute Personenbeschreibung ab.

Kurz darauf gelang Beamten des 4. Reviers im Rahmen der Fahndung die Festnahme des 19 Jahre alten Tatverdächtigen in der Danziger Straße. Er kam ins Polizeigewahrsam und von dort Dienstagnachmittag mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen des Kommissariats 11 der Kriminalpolizei dauern an. Die Beamtinnen und Beamten prüfen, ob der Heranwachsende auch für gleichartige Taten in Frage kommen könnte.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell