Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Verkehrsunfall fordert zwei verletzte Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, ereignete sich in der Uferstraße in Ludwigsburg-Hoheneck ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Der 54-jährige Radfahrer fuhr von einem Parkplatz aus auf die Fahrbahn und übersah hierbei den in Richtung Marbacher Straße fahrenden 78-jährigen Radfahrer, welcher den Gehweg befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzten beide zu Boden und verletzten sich hierbei leicht. Der Sachschaden an beiden Fahrrädern wird auf 4.000 EUR geschätzt.

