Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Walheim: Frontalzusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 17:45 Uhr ereignete sich auf der Burgstraße in Walheim ein schwerer Unfall zwischen einem 15-Jährigen Mountainbike-Fahrer und einer 52-Jährigen Nissan-Lenkerin. Der 15-Jährige bergabfahrende Fahrradfahrer schnitt die Linkskurve sodass er mit dem entgegen kommenden Nissan der 52-Jährigen frontal zusammenstieß. In der Folge stieß der 15-Jährige, welcher keinen Helm trug, mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, welche hierdurch zerbrach. Der Fahrradfahrer kam auf dem Asphalt zum Liegen, sein Mountainbike wurde durch den Zusammenstoß in ein naheliegendes Feld geschleudert. Nach bisherigem Ermittlungsstand erlitt der Fahrradfahrer schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus abtransportiert. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 11.000 EUR geschätzt.

