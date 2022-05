Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Mülltonnen in Brand gesetzt

Ochtrup (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (03.05.2022) sind im Einmündungsbereich der Professor-De-Vries-Straße in die Professor-Katerkamp-Straße mehrere Papiermülltonnen und gelbe Säcke in Brand geraten. Gegen 00:25 Uhr stellte ein Zeuge das Feuer fest und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt die Polizei Ochtrup unter der Rufnummer 02553/9356-4155 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell