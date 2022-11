Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221107.2 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach mehreren Bränden am Samstag

Kiel (ots)

Am vergangenen Samstag brannte es mehrfach in den Stadtteilen Ellerbek und Neumühlen-Dietrichsdorf. Die Brände zerstörten mehrere Mülltonnen, Bücher in einem öffentlichen Bücherregal, einen Altkleidercontainer und einen Pkw. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 21:10 Uhr ging auf der Regionalleitstelle Kiel der Hinweis ein, dass in der Straße an der Holsatiamühle mehrere Mülltonnen in Höhe der Hausnummer 16 brennen würden. Die vollends zerstörten sechs Mülltonnen konnten zügig von der Berufsfeuerwehr Kiel gelöscht werden. Ein Schaden an dem Mehrfamilienhaus entstand nicht.

Gegen 22:20 Uhr meldete ein Spaziergänger einen brennenden Pkw im Klausdorfer Weg, in Höhe der Hausnummer 66. Trotz des schnellen Eingreifens der Berufsfeuerwehr Kiel entstand an diesem ein Totalschaden.

Wenige Minuten später brannten zwei Bücher in einem Bücherregal in der Wellingdorfer Straße 3. Das Regal ist für jedermann zugänglich. Auch dieses Feuer konnte von der Berufsfeuerwehr schnell gelöscht werden.

Fast zeitgleich brannte ein Altkleidercontainer in der Straße Poppenrade, in Höhe der Hausnummer 25. Der Container musste von der Berufsfeuerwehr mittels eines Winkelschleifers geöffnet werden, um das Feuer zu löschen.

Zu den einzelnen Sachschäden können noch keine Angaben gemacht werden.

Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431-160 3333 entgegengenommen.

Matthias Felsch

