Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am Samstag, dem 17.12.2022, befuhr gegen 15:45 Uhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne mit seinem elfjährigen Sohn die Lohner Straße in Vechta in Richtung Lohne. Als dieser nach links auf die Bundesstraße 69 abbiegen wollte, übersah er der entgegenkommenden Pkw eines 38-jährigen Mannes, der die Lohner Straße in Richtung Vechta befuhr. Infolge des Zusammenstoßes wurde das elfjährige Kind leicht verletzt. Beide Pkw waren aufgrund des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein örtliches Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Gegen den 45-jährigen Lohner wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Vechta - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf

In der Zeit zwischen Donnerstag, 15.12.2022, 07:00 Uhr, und Freitag, 16.12.2022, 12:15 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw einen grauen VW Polo, welcher auf einem Parkplatz am Bürgermeister-Kühling-Platz 9 in Vechta stand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne die notwendigen Feststellungen zur Schadensregulierung zu ermöglichen. Am VW Polo entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/943-0 entgegen.

Lohne - versuchter Einbruchdiebstahl in Gartenhaus

In der Nacht von Samstag, den 17.12.2022, gegen 20:00 Uhr auf Sonntag bis 07:00 Uhr hat eine oder mehrere unbekannte Personen versucht, in eine Gartenhütte auf einem unbebauten Grundstück zwischen dem Gräserweg und der Straße Tauschlag einzudringen. Zudem wurden auf dem Grundstück befindliche Gartenmöbel beschädigt. Die Person entfernte sich in unbekannte Richtung vom Tatort. Hinweise auf den/die möglichen Täter nimmt die örtliche Polizei entgegen.

