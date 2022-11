Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kennzeichen entwendet

Weimar (ots)

In der Nacht zu Montag parkte eine 31-Jährige ihren Pkw VW in der Straße Hinter dem Bahnhof ab. Als sie ihren Wagen am Dienstag wieder nutzen wollte, musste die Weimarerin feststellen, dass die vordere Kennzeichentafel fehlte. Wann genau sich der unbekannte Dieb an ihrem Wagen zu schaffen machte und das auf die Stadt Weimar ausgegebene Kennzeichen entwendete, kann nicht gesagt werden.

