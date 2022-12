Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Einbruchsdiebstahl in Scheune

Am Sonntag, 18. Dezember 2022, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einer Scheune. Anschließend wurden aus der in der Scheune eingerichteten Werkstatt diverse Werkzeuge entwendet. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Lohne - Gartenhütte angegangen

In der Zeit zwischen Samstag, 17. Dezember 2022, 20.00 Uhr und Sonntag, 7.00 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person gewaltsam in eine Gartenhütte im Gräserweg einzudringen. Außerdem wurden dort eine Bank und ein Stuhl beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Brand

Am Sonntag, 18. Dezember 2022, gegen 20.45 Uhr, gerieten aus bislang unbekannter Ursache Mülltonnen in der Straße Urlagen Hof in Brand. Durch das Feuer wurden auch ein angrenzender Schuppen und ein Carport beschädigt. Die Feuerwehr Brockdorf war vor Ort und löschte den Brand.

Goldenstedt - Sachbeschädigung an Kfz

Von Samstag, 17. Dezember 2022, 20.00 Uhr bis Sonntag, 18. Dezember 2022, 11.30 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Oststraße beide Vorderreifen eines Opel Astra, indem sie Schrauben in die Reifen drehten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 400,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Samstag, 17. Dezember 2022, 14.00 Uhr bis Sonntag, 18. Dezember 2022, 22.25 Uhr beschädigten unbekannte Personen Beim Tonnenmoor einen am Straßenrad abgestellten und nicht zugelassen silbernen Pkw an der linken Fahrzeugseite. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Sonntag, 18. Dezember 2022, 19.30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Steinfeld die Dorfstraße in Richtung Lohner Straße, L 846. In Höhe der dortigen Kreuzung bog er bei Grünlicht nach rechts auf die L 846 in Richtung Steinfeld ab. Zeitgleich befuhr ein 33-jähriger Autofahrer aus Damme aus Lohne kommend die L 846 und missachtete das Rotlicht. Er fuhr dem 20-jährigen Autofahrer hinten auf. Die Polizeibeamten haben bei der Unfallaufnahme den Verdacht gehabt, dass der 33-jährige Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung

Unbekannte Personen warfen am Samstag, 17. Dezember 2022, gegen 23.25 Uhr, ein Fenster sowie die Verglasung der Eingangstür eines Wohnhauses im Strietweg ein. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Diebstahl eines Bordcomputers

Am Freitag, 16. Dezember 2022, in der Zeit von 22.00 Uhr bis 23.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person am Markt / Ecke Große Straße den Bordcomputer eines Pedelec. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Visbek - Diebstahl aus Transporter

In der Zeit zwischen Mittwoch, 14. Dezember 2022, 19.00 Uhr und Donnerstag, 15. Dezember 2022, 07.15 Uhr verschaffen sich unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Transporter des Herstellers Citroen und entwendeten diverses hochwertiges Werkzeug. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz einer Gaststätte in der Hauptstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0)

Vechta - Versammlung

Am Sonntag, 18. Dezember 2022, zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr fand eine vorab angezeigte, sich fortbewegende Versammlung, unter dem Thema "Landwirtschaft, Transport, Nahrung" als Lichterfahrt statt. Insgesamt nahmen 85 Traktoren, welche bunt geschmückt waren, an der Versammlung teil. Die Fahrzeuge fuhren in Visbek, Norddöllen, los. Ihr Weg führte durch den Norden des Landkreises Vechta. Die Versammlung fand ihren Abschluss auf dem Stoppelmarktgelände in Vechta. Während der Fahrt kam es teilweise zu Beeinträchtigungen des Verkehrs. Ansonsten verlief die Versammlung störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell